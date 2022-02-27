Оперативна інформація по Сумщині. Соціальна сфера 27.02.2022 Звіт від Сумської обласної військової адміністрації.

Ситуація по Веретинівці:

(На ранок, після обстрілів 26.02)

- 2 будинки зруйновані вщент;

- 4-5 домівок посічена криша, вибиті вікна;

- гуртожиток коледжу СНАУ вікна вилетіли;

- геріатричний пансіонат без вікон.

ДСНС, техніка та волонтери розбирали завали. Визначають потребу по будматеріалам для ремонту. Інформацію по гуртожитку передано ректору СНАУ.

З м.Білопілля підвозят будматеріали до штабу.

За допомогою небайдужих людей та влади знайдена плівка та затянуті вікна Геріатричного центру (координували та надавали по можливості психологічну допомогу Шевченко Тетяна, Галина Кожедубова, Липова Світлана, Мусіяки Людмили та ін).

Звернувся представник Укрексімбанк – формуємо списки на гуманітарну допомогу.

Торгова марка «Волошкове поле» готова завтра надати молочні продукти (творог, йогурт, сметана тощо) для медичних закладів м. Суми. Координує Бутенко Сергій Павлович.

Вирішено питання з одноразовим посудом, їжею, матрасами, медикаментами для Тро. Забезпечено 300 гарячих обідів для Тро.

У Котельві розміщено 32 людини з Сумської області. Забезпечені житлом та всім необхідним.

Вирішено питання з Полтавською ОДА щодо придбання та передачі медикаментів до м. Охтирка через Котельву.

Сконтактовано з мережею аптек «Подорожник» щодо гуманітарної допомоги в наданні медикаментів.

Відбувається верифікація ДБСТ та патронатних сімей для визначення тих, хто залишився в області і тих хто виїхав за межі.

Отримали допомоги від 112 контактів (їжа, одяг, медикаменти, предмети першої необхідності, фінанси).

Волонтерів в обласному штабі - 38.

Чергові на зміна ввечері - 4 особи.

Зібраних грошей майже 400 тис.

Витратили: 23903 на матраси, каски, каністри, миски, клейонку, медичні засоби та ін.

2 пологові будинки забезпечили готовою їжею.