На Сумщині створено штаб гуманітарної допомоги За ініціативи Сумської обласної військової адміністрації створено штаб гуманітарної допомоги, який об'єднує зусилля волонтерів Сумщини для оперативного реагування на потреби постраждалих у нинішній ситуації.

Контакти координаторів: м. Суми, Ксенія Гринник, 0663456731; м. Путивль, Бутова Ольга, 0669214875; м. Лебедин, Киреєва Олена, 0950490538; м. Шостка, Харламова Марина, 0661818729, Тарасюк Оксана, 0667600936; м. Глухів, Васильєва Маріанна, 0667866743; м. Кролевець, Жовтя Вячеслав, 0976747087; м. Білопілля, Вакуленко Олександр, 0956369106; смт. Липова Долина, Хижняк Ольга, 0500211213; смт. Недригайлів, Олександр Шуда, 0509252129; м. Ромни, Федина Юлія, 0680923507, Марюха Василь, 0672398638; м. Ямпіль, Губар Ольга, 0950667159; м. Буринь, Кузнецова Наталья, 0999766163; м. Охтирка, Олег Погорєлов, 0503041140. Рахунок допомоги: 5168745021648024 Гриник Ксенія, 0663456731 (viber, WhatsApp, telegram)