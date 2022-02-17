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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 21:13724

На Сумщині створено штаб гуманітарної допомоги

За ініціативи Сумської обласної військової адміністрації створено штаб гуманітарної допомоги, який об'єднує зусилля волонтерів Сумщини для оперативного реагування на потреби постраждалих у нинішній ситуації.

Контакти координаторів:
м. Суми, Ксенія Гринник, 0663456731;
м. Путивль, Бутова Ольга, 0669214875;
м. Лебедин, Киреєва Олена, 0950490538;
м. Шостка, Харламова Марина, 0661818729, Тарасюк Оксана, 0667600936;
м. Глухів, Васильєва Маріанна, 0667866743;
м. Кролевець, Жовтя Вячеслав, 0976747087;
м. Білопілля, Вакуленко Олександр, 0956369106;
смт. Липова Долина, Хижняк Ольга, 0500211213;
смт. Недригайлів, Олександр Шуда, 0509252129;
м. Ромни, Федина Юлія, 0680923507,
Марюха Василь, 0672398638;
м. Ямпіль, Губар Ольга, 0950667159;
м. Буринь, Кузнецова Наталья, 0999766163;
м. Охтирка, Олег Погорєлов, 0503041140.
Рахунок допомоги: 5168745021648024
Гриник Ксенія, 0663456731
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Общество
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