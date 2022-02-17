«Вказали шлях у глухий кут». Сумські залізничники захопили російський БТР та двох окупантів У Сумах начальник залізничної станції Баси Руслан Аристархов та начальник станції Суми товарна Артем Кисельов захопили ворожий БТР та двох російських військових.

Про це повідомив у Facebook член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко.

Вранці вони робили обхід колії і побачили, як на станцію Суми товарна заїжджає бронетранспортер. Один з росіян запитав напрямок руху,

«Залізничники зорієнтувалися і вказали йому шлях у безвихідь за підвищеною колією. Потрапивши у пастку, росіяни вилізли з БТР, їх повалили на землю та викликали тероборону. Двох затримали та здали сумській теробороні. Ще двоє втекли, на них оголошено полювання. Сумщина підтвердила свої традиції партизанської боротьби. УЗ готує до нагородження героїв-залізничників», — написав Лещенко.