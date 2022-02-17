"Не знали, що їхали в Україну" – що розповіли затримані під Сумами російські військові 27 лютого силами територіальної оборони Сум були затримані троє російських військових.

За словами добровольця Ігоря Мокренка, який брав участь у затриманні, росіяни кинули бронетехніку, на якій прибули і пішки йшли у бік Токарів, пише Суспільне.

"Затримані танкісти. Танк Т-90, там стоїть зараз. Зі Старого Осколу, Бєлгородська область. В посадці сиділи обідрані."

Затриманих доставили у Суми. Вони кажуть – про те, що мали воювати проти українців, не знали. Затриманий російський танкіст Вячеслав Федоров розповів Суспільному: "Сказали, будут учения проводиться. Мы даже не знали, что на територию Украины заехали. Нам ничего не сказали об этом вообще."

Доброволець Ігор Мокренко розповів Суспільному, як вони знайшли росіян. "Ми їхали проїхали Токарі та в’їхали у лісосмугу і в напрямку Нижнього Піщаного. Побачили в лісосмузі трьох військових. Ми вискочили з машини, вони попадали на землю, покидали зброю. Ми підійшли, відібрали у них зброю, допитали і привезли в тероборону. Вони кинули танк."