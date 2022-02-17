Дошкільний заклад в Охтирці обстріляли забороненими касетними боєприпасами: загинула одна дитина та двоє цивільних Вранці 25 лютого дошкільну установу в Охтирці обстріляли із заборонених касетних боєприпасів. Внаслідок обстрілу загинуло троє цивільних, з них одна дитина, ще одна дитина була поранена.

Як повідомляє Amnesty International, атака, «ймовірно, була здійснена російськими військами».

AI верифікувала, що 220-міліметрова ракета Ураган скинула касетні боєприпаси на ДНЗ (ясла-садок) Сонечко, де місцеві шукали притулок від бойових дій.

Ця атака може класифікуватись як воєнний злочин.

Як повідомила дослідницька організація Bellingcat, залишки носового обтічника та вантажного відсіку ракети 9M27K були виявлені за 200 метрів на схід. Повідомлення з відкритих джерел вказують на те, що під час нападу на захід від Охтирки — джерела запуску ракети, судячи з траєкторії польоту — були російські війська. Метою нападу, ймовірно, був склад матеріально-технічного постачання за 300 метрів на північ від школи.

Однак реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), такі як 220-мм ракети Ураган, використані в цій атаці, некеровані та свідомо неточні і ніколи не повинні використовуватися в населених цивільними особами районах.