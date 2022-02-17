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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:4788

У Шостці спільний патруль поліцейських та територіальної оборони виявили порушників комендантської години

Подія сталася вчора близько опівночі. Спільний патруль з числа співробітників поліції та представників територіальної оборони побачили автомобіль з іноземною реєстрацією на одній із вулиць Шостки.

В цей час з транспортного засобу виходив чоловік спортивної статури. Члени патруля вирішили перевірити вказаного громадянина.

З’ясувалося, що в салоні цієї іномарки знаходилось ще троє чоловіків. Особисті документи були лише в одного з них. Перевіривши вказаних осіб, поліцейські з’ясували, що всі вони громадяни України, віком від 18 до 22 років, проте серед них був один неповнолітній. На місце була викликана матір 17-річного парубка.

Крім того, під час візуального огляду авто члени патруля помітили в транспортному засобі предмет схожий на пістолет, ножі, та військове спорядження збройних сил України: бронежилет та каску. Все це майно було вилучене.

Відділ комунікації поліції Сумської області

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