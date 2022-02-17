Як поводитися на блокпостах – роз’яснення від Міноборони

“Для виявлення та нейтралізації російських диверсантів, а також ускладнення пересувань російських окупаційних військ по усій країні встановлюються блокпости. Це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів. Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю, закликаю дотримуватись кількох нескладних правил”, – ідеться у дописі.
Зокрема, при проходженні блокпоста громадяни мають:
“У місті за відсутності великої кількості машин та людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях”, – йдеться в рекомендаціях.