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Підтримайте флешмоб ,,Впіймай диверсанта"

Про запуск флешмобу на своїй сторінці у соціальній мережі "Фейсбук" повідомив народний депутат партії "Слуга народу" від Сумщини Михайло Ананченко.

"Флешмоб «Впіймай диверсанта»

Друзі, сьогодні одну з найбільших небезпек для Сумщини становлять кадрові російські військові, які діють на території області. Тому виступаю з ініціативою запуску флешмобу «Впіймай диверсанта». Флешмоб заключається в тому, що ми готові виплатити ⚠️10 000 грн. кожному, хто спіймає диверсанта та передасть до правоохоронних органів. Вже підтримали реалізацію флешмобу народні депутати України від «Слуги Народу» Тетяна Скрипка та Антон Швачко, представники середнього та малого бізнесу.

 Умови флешмобу:

- Визначити та впіймати диверсанта/російського військового;

- Передати диверсанта чи російського військового представникам Збройних сил України, Служби безпеки України, правоохоронних органів чи сил територіальної оборони (ЛИШЕ ЖИВИХ - ми українці гуманні);

- Надіслати фото- та відео- з доказами документів диверсанта та передачі до ЗСУ, СБУ, правоохоронних органів чи сил територіальної оборони в особисті повідомлення на Facebook-сторінку "Михайло Ананченко" - https://www.facebook.com/MykhailoAnanchenko

 Винагорода за впійманого диверсанта, за бажанням учасника флешмобу, буде перерахована:

- На особистий рахунок виконавця умов флешмобу

- На рахунок підтримки ЗСУ

- На рахунок тероборони Сумщини

Географія флешмобу: Сумська область

 Початок: 27 лютого 2022 року.

‼️ Закликаю представників середнього та малого бізнесу долучатися до підтримки флешмобу. Якщо бажаєте допомогти - пишіть мені у приватні повідомлення. Зупинимо агресора разом!"

Политика
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