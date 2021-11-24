Інформація у чатах мешканців будинків Сум про адресні таблички – фейк!

У чатах мешканців будинків міста Суми розповсюдили повідомлення: «УВАГА!!! Офіційна інформація від ОДА!!! Негайно прибрати адресні таблички з фасадів будинків!!!»
Сумська військово - цивільна адміністрація на давала такий заклик. Це ФЕЙК!
Сегодня украинское информационное пространство столкнулось с новой волной фейков и «вбросов»....
Украинцев взбудоражило известие о том, что крупнейшие банки Украины - Приватбанк, Ощадбанк и monobank - намереваются установить ограничение на снятие...
Вчера в социальных сетях появилась фейковая информация о том, что в Сумах полицейские вроде бы собирались на митинг на площади...
Минздрав не рассылает сообщения о выплате 1 тысячи гривен привитым гражданам и не просит их отправить контактные данные. Об этом...
Интерфейс подделок максимально повторяет внешний вид настоящего сайта и даже предлагает схожие функции....