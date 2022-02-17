Лебединщина після нічних боїв

Фото - Штепівка. Знищена ворожа техніка.
Наразі відомо про п’ять поранених:
Мельниченко Олександр Олегович, 19 років з Миколаївської області, с. Новопавлівка − вогнепальне поранення (забій м’яких тканин правої гомілки і лівого стегна).
Россомахін Сергій Валерійович, 32 роки з м. Суми − осколкове враження шиї.
Масюк Станіслав Миколайович, 52 роки з Полтавської області, с. Жуки − проникаюче вогнепальне поранення живота.
Казимиров Віктор Миколайович, 50 років з Лебедина − осколкове враження спини, черевної стінки, гомілки.
Івченко Роман Васильович, 37 років з Лебединського району, с. Гарбузівка − вогнепальне поранення лівої стопи, осколкове враження.
Молимося за наших бійців і лікарів, які їм допомагають, які рятують їх життя!!!
Слава Україні!