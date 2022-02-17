ТОВ "Сумська паляниця" працює (адреси)

Випікаються хліб житньо-пшеничний подовий, батон український нарізний.
Збільшується кількість працюючих місць фірмової торгівлі.
Сьогодні придбати продукцію у м. Суми можна за адресами:
- Іллінська, 12;
- Лушпи, 47;
- Горького (р-н Сонечко);
- Нижня Холодногірська,
- Героїв Крут, 44;
- Ярослава Мудрого, 50;
- проспект Шевченка, 18;
- Петропавлівська, 74;
- Охтирська, 17;
- Харківська, 26;
- Металургів, 13;
- Лушпи, 14;
- Д. Галицького, 50;
- Героїв Крут, 4;
- Інтернаціоналістів, 8/1;
- Першотравнева, 21/1;
- Паркова (р-н 5 лікарня);
- СКД (р-н Зеленко);
- Пушкіна (поблизу м-ну Їжачок);
- Лушпи, 7;
- Серпнева, 9;
- Г. Кондратьєва, 144;
- Терезова, 1 ("Буланже") навпроти собору.
Триває підвезення продукції.