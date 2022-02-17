ТОВ "Сумська паляниця" працює (адреси) У наявності є сировина для хлібопечення та пальне для підвезення продукції.

Випікаються хліб житньо-пшеничний подовий, батон український нарізний. Збільшується кількість працюючих місць фірмової торгівлі. Сьогодні придбати продукцію у м. Суми можна за адресами:

- Іллінська, 12;

- Лушпи, 47;

- Горького (р-н Сонечко);

- Нижня Холодногірська,

- Героїв Крут, 44;

- Ярослава Мудрого, 50;

- проспект Шевченка, 18;

- Петропавлівська, 74;

- Охтирська, 17;

- Харківська, 26;

- Металургів, 13;

- Лушпи, 14;

- Д. Галицького, 50;

- Героїв Крут, 4;

- Інтернаціоналістів, 8/1;

- Першотравнева, 21/1;

- Паркова (р-н 5 лікарня);

- СКД (р-н Зеленко);

- Пушкіна (поблизу м-ну Їжачок);

- Лушпи, 7;

- Серпнева, 9;

- Г. Кондратьєва, 144;

- Терезова, 1 ("Буланже") навпроти собору. Триває підвезення продукції.