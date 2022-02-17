Показали обстріляний росіянами дитячий садок у Охтирці (відео) Захисники України показали на відео обстріляний дитячий садок у Охтирці.

Відео оприлюднили на сторінці 93-ї Окремої механізованої бригади Холодний Яр у суботу, 6 лютого.

«25 лютого росіяни з «Градів» обстріляли дитячий садочок в Охтирці. Вбили жінку і поранили трьох дітей, один із них у важкому стані. Місцеві жителі третю добу перебувають у підвальному приміщенні. Через обстріли люди бояться виходити на вулицю», – підписали відео.

Пенсіонер Олексій Іванович показує будівлю, на якій сліди від снарядів. Розповідає, що попередньої ночі зовсім не спав. Він у Охтирці не один такий.

В укриттях перебуває багато місцевих мешканців. Дорослі, діти, немовлята ховаються по підвалах, аби не потрапити під ворожий вогонь.

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