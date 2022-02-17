На Сумщині внаслідок обстрілу ДРГ загинули два прикордонники

Правоохоронці отримали інформацію про підозрілих осіб, які розставляють мітки по місту під час патрулювання. Для перевірки цієї інформації вибула група розвідувального відділення у складі прикордонників та нацгвардійців. На одній із вулиць військовослужбовці виявили палаючий автомобіль та зупинились, аби перевірити чи є люди в автівці та надати допомогу. Однак були обстріляні диверсійно-розвідувальною групою.

Прикордонники з нацгвардійцями вступили в бій, в результаті якого два прикордонники загинуло, один нацгвардієць поранений. Пошкоджено також автомобіль прикордонників. Наразі перевіряється район ймовірного знаходження диверсійної групи.

Прикордонники разом з представниками інших складових сил безпеки продовжують протистояти російському вторгненню та протидіяти диверсійній діяльності, повідомляє Держприкордонслужба України.