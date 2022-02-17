Які магазини працюватимуцть сьогодні у Сумах Сумська міська рада оприлюднила список працюючих сьогодні магазинів.

№ Тип та назва підпр-ва торгівлі Місце знаходження (поштова адреса) 1 «АТБ – маркет» Охтирська,4 А 2 «АТБ – маркет» Новорічна, 8 3 «АТБ – маркет» Петропавлівська, 70 4 «АТБ – маркет» пр-т М. Лушпи,12 5 «АТБ – маркет» Леваневського, 22 6 «АТБ – маркет» пр-т М. Лушпи,46 7 «АТБ – маркет» Кондратьєва, 181 8 «АТБ – маркет» Іллінська, 51/1 9 «АТБ – маркет» Я. Мудрого,57 10 «АТБ – маркет» пр-т Курський, 105 11 «АТБ – маркет» Харківська, 58/1 12 «АТБ – маркет» Кооперативна, 13 13 «АТБ – маркет» Героїв Крут,76/3 14 «АТБ – маркет» Харківська, 7 15 «АТБ – маркет» СКД, 20 16 «Амбар» пр-т М. Лушпи, 29/1 17 «Амбар» Прокоф’єва, 25 18 «Амбар» Г.Кондратьєва,19 19 «Амбар» пр-т Шевченка, 18 20 «Амбар» Кондратьєва, 122 21 «Амбар» Першотравнева, № 19 22 «Амбар» СКД, 6 23 «Амбар» 20 р. Перемоги, 7 24 «Амбар» Петропавлівська, 106 25 «Амбар» С. Бандери, 54 26 «Сам маркет» Ковпака, 59/1 27 «Сам маркет» С. Бандери, 13 28 «Сам маркет» 8-го Березня, 32 29 «Сам маркет» Металургів, 17/1 30 «Сам маркет» Роменська, 81 31 «Сам маркет» пр-т М.Лушпи,39 32 «Сам маркет» пр.9-го Травня10 33 «Сам маркет» п-т М.Лушпи,7/1 34 «Сам маркет» Харківська, 9 35 «Сам маркет» Курський, 16 36 «Сам маркет» Курський, 111 ТЦ«Маяк» 37 «Сам маркет» Піщане 38 «Сам маркет» Героїв Крут,60 39 «Сам маркет» Петропавлівська, 76 40 «Сам маркет» Інтернаціоналістів, 21 41 «Сам маркет» пр-т М.Лушпи,39 42 «Сам маркет» Пров. 9-го Травня10 43 «Еко – маркет» Кооперативна, 1 44 «Еко – маркет» Кондратьєва, 110 45 «Еко – маркет» Ковпака, 11 46 «Еко – маркет» Металургів, 17 А 47 «Еко – маркет» Героїв Крут, 38 Б 48 «Еко – маркет» Привокзальна, 1 49 «Еко – маркет» Європорт Прокоф’єва, 14 50 «Домашній гастроном» Харківська, 58 51 «Домашній гастроном» Харківська, 41 52 «Домашній гастроном» Харківська, 78/3 53 «Домашній гастроном» Героїв Крут, 27 54 «Домашній гастроном» Лермонтова, 15 55 «Покровський» Покровська, 13 56 «Домашній гастроном» Троїцька, 18 57 «Домашній гастроном» Леваневського, 28 58 «Домашній гастроном» Леваневського, 14 59 «Домашній гастроном» Холодногорська, 31 60 «Домашній гастроном» Холодногорська, 41 61 «Домашній гастроном» Куліковська, 98/1 62 «Наш маркет» СКД, 48 63 «Наш маркет» Роменська, 90 64 «Кошик» Червонозоряна, 46 65 «Кошик» Засумська, 12 А 66 «Кошик» Покровська, 4 67 «Кошик» Супруна, 22 68 «Кошик» Харківська, 119 69 «Кошик» Нахімова, 30 70 «Кошик» Троїцька, 21 71 «Кошик» Іллінська, 12 72 «Кошик» пр-т. М. Лушпи, 9 73 «Кошик» Шишкарівська,15 74 «Кошик» Інтернаціоналістів,18 75 «Кошик» Реміснича, 10\1 76 «Кошик» ТЦ «Атріум пр-т М. Лушпи, 41 77 «Кошик» Г.Кондратьєва, 122 78 «Кошик» Косівщинська, 75 79 «Кошик» Прокоф’єва, 21 80 «Кошик» Прокоф’єва, 12 81 «Кошик» ЦУМ пл. Покровська,3 82 «Кошик» вул. Горького, 52 83 «Продукти» вул. Харківська, 18 84 «Веселка» Кооперативна, 3 85 «Веселка» Котляревського, 3/1 86 «Веселка» Г. Кондратьєва, 144/2 87 «Веселка» Борова, 52 88 «Клунок» Прокоф’єва, 36 89 «Веселка» Ковпака, 53 а 90 «Веселка» Героїв Крут, 54 б 91 «Веселка» Богуна,11 92 «Веселка» О. Аніщенка, буд. 6 93 «Клунок» Нижня Холодногорська,8 94 «Клунок» Римського-Корсакова, 22 95 «Клунок» Нижньосироватська, 62 96 «Веселка» Замостянська, 32 А 97 супер- маркет «СІЛЬПО» пр-т М. Лушпи, 4/1, в ТРЦ Лавина 98 супер- маркет «СІЛЬПО» Харківська, 2/2, ТЦ Мануфактура 99 «Продуктова хатка» Героїв Крут , 66 Б 100 «Продуктова хатка» Харківська, 78/1 101 «Продуктова хатка» пр-т М. Лушпи, 47 А 102 «Продуктова хатка» Троїцька, 21 103 Продуктова хатка Охтирська, 27 104 «Продуктова хатка» Я. Мудрого, 23 105 «Продуктова хатка» Білопільський шлях, 26 106 «Продуктова хатка» Карбишева, 19 А 107 «Продуктова хатка» Г.Кондратьєва,147 108 «Продуктова хатка» Привокзальна, 11 109 «Продуктова хатка» Лисенко,12 110 «Продуктова хатка» вул. Шевченко, 18 111 «Продуктова хатка» Героїв Крут, 66 112 «Продуктова хатка» пр-т М. Лушпи,31В 113 «Продуктова хатка» СКД, 22 114 «ОКСІ маркет» Петропавлівська, 109 115 «Дари моря» Кузнєчна, 2а 116 «Дари моря» пр-т Шевченка, 6 117 «Дари моря» Харківська, 9 118 «Ажиотаж» Петропавлівська, 106 119 «Ажиотаж» Іллінська, 42 120 «Дари моря» Петропавлівська, 89 121 «Молочний» Харківська, 12 122 «Алінка» Паркова, 4\1 123 «Продукти» Кошія, б/н 124 «М’ясорубка» Роменська, 77/1 125 «М’ясорубка» Супруна, 3а 126 «Наша ряба» Супруна, 14