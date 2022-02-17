Які магазини працюватимуцть сьогодні у Сумах

|
№
|
Тип та назва підпр-ва торгівлі
|
Місце знаходження
(поштова адреса)
|
1
|
«АТБ – маркет»
|
Охтирська,4 А
|
2
|
«АТБ – маркет»
|
Новорічна, 8
|
3
|
«АТБ – маркет»
|
Петропавлівська, 70
|
4
|
«АТБ – маркет»
|
пр-т М. Лушпи,12
|
5
|
«АТБ – маркет»
|
Леваневського, 22
|
6
|
«АТБ – маркет»
|
пр-т М. Лушпи,46
|
7
|
«АТБ – маркет»
|
Кондратьєва, 181
|
8
|
«АТБ – маркет»
|
Іллінська, 51/1
|
9
|
«АТБ – маркет»
|
Я. Мудрого,57
|
10
|
«АТБ – маркет»
|
пр-т Курський, 105
|
11
|
«АТБ – маркет»
|
Харківська, 58/1
|
12
|
«АТБ – маркет»
|
Кооперативна, 13
|
13
|
«АТБ – маркет»
|
Героїв Крут,76/3
|
14
|
«АТБ – маркет»
|
Харківська, 7
|
15
|
«АТБ – маркет»
|
СКД, 20
|
16
|
«Амбар»
|
пр-т М. Лушпи, 29/1
|
17
|
«Амбар»
|
Прокоф’єва, 25
|
18
|
«Амбар»
|
Г.Кондратьєва,19
|
19
|
«Амбар»
|
пр-т Шевченка, 18
|
20
|
«Амбар»
|
Кондратьєва, 122
|
21
|
«Амбар»
|
Першотравнева, № 19
|
22
|
«Амбар»
|
СКД, 6
|
23
|
«Амбар»
|
20 р. Перемоги, 7
|
24
|
«Амбар»
|
Петропавлівська, 106
|
25
|
«Амбар»
|
С. Бандери, 54
|
26
|
«Сам маркет»
|
Ковпака, 59/1
|
27
|
«Сам маркет»
|
С. Бандери, 13
|
28
|
«Сам маркет»
|
8-го Березня, 32
|
29
|
«Сам маркет»
|
Металургів, 17/1
|
30
|
«Сам маркет»
|
Роменська, 81
|
31
|
«Сам маркет»
|
пр-т М.Лушпи,39
|
32
|
«Сам маркет»
|
пр.9-го Травня10
|
33
|
«Сам маркет»
|
п-т М.Лушпи,7/1
|
34
|
«Сам маркет»
|
Харківська, 9
|
35
|
«Сам маркет»
|
Курський, 16
|
36
|
«Сам маркет»
|
Курський, 111 ТЦ«Маяк»
|
37
|
«Сам маркет»
|
Піщане
|
38
|
«Сам маркет»
|
Героїв Крут,60
|
39
|
«Сам маркет»
|
Петропавлівська, 76
|
40
|
«Сам маркет»
|
Інтернаціоналістів, 21
|
41
|
«Сам маркет»
|
пр-т М.Лушпи,39
|
42
|
«Сам маркет»
|
Пров. 9-го Травня10
|
43
|
«Еко – маркет»
|
Кооперативна, 1
|
44
|
«Еко – маркет»
|
Кондратьєва, 110
|
45
|
«Еко – маркет»
|
Ковпака, 11
|
46
|
«Еко – маркет»
|
Металургів, 17 А
|
47
|
«Еко – маркет»
|
Героїв Крут, 38 Б
|
48
|
«Еко – маркет»
|
Привокзальна, 1
|
49
|
«Еко – маркет» Європорт
|
Прокоф’єва, 14
|
50
|
«Домашній гастроном»
|
Харківська, 58
|
51
|
«Домашній гастроном»
|
Харківська, 41
|
52
|
«Домашній гастроном»
|
Харківська, 78/3
|
53
|
«Домашній гастроном»
|
Героїв Крут, 27
|
54
|
«Домашній гастроном»
|
Лермонтова, 15
|
55
|
«Покровський»
|
Покровська, 13
|
56
|
«Домашній гастроном»
|
Троїцька, 18
|
57
|
«Домашній гастроном»
|
Леваневського, 28
|
58
|
«Домашній гастроном»
|
Леваневського, 14
|
59
|
«Домашній гастроном»
|
Холодногорська, 31
|
60
|
«Домашній гастроном»
|
Холодногорська, 41
|
61
|
«Домашній гастроном»
|
Куліковська, 98/1
|
62
|
«Наш маркет»
|
СКД, 48
|
63
|
«Наш маркет»
|
Роменська, 90
|
64
|
«Кошик»
|
Червонозоряна, 46
|
65
|
«Кошик»
|
Засумська, 12 А
|
66
|
«Кошик»
|
Покровська, 4
|
67
|
«Кошик»
|
Супруна, 22
|
68
|
«Кошик»
|
Харківська, 119
|
69
|
«Кошик»
|
Нахімова, 30
|
70
|
«Кошик»
|
Троїцька, 21
|
71
|
«Кошик»
|
Іллінська, 12
|
72
|
«Кошик»
|
пр-т. М. Лушпи, 9
|
73
|
«Кошик»
|
Шишкарівська,15
|
74
|
«Кошик»
|
Інтернаціоналістів,18
|
75
|
«Кошик»
|
Реміснича, 10\1
|
76
|
«Кошик» ТЦ «Атріум
|
пр-т М. Лушпи, 41
|
77
|
«Кошик»
|
Г.Кондратьєва, 122
|
78
|
«Кошик»
|
Косівщинська, 75
|
79
|
«Кошик»
|
Прокоф’єва, 21
|
80
|
«Кошик»
|
Прокоф’єва, 12
|
81
|
«Кошик» ЦУМ
|
пл. Покровська,3
|
82
|
«Кошик»
|
вул. Горького, 52
|
83
|
«Продукти»
|
вул. Харківська, 18
|
84
|
«Веселка»
|
Кооперативна, 3
|
85
|
«Веселка»
|
Котляревського, 3/1
|
86
|
«Веселка»
|
Г. Кондратьєва, 144/2
|
87
|
«Веселка»
|
Борова, 52
|
88
|
«Клунок»
|
Прокоф’єва, 36
|
89
|
«Веселка»
|
Ковпака, 53 а
|
90
|
«Веселка»
|
Героїв Крут, 54 б
|
91
|
«Веселка»
|
Богуна,11
|
92
|
«Веселка»
|
О. Аніщенка, буд. 6
|
93
|
«Клунок»
|
Нижня Холодногорська,8
|
94
|
«Клунок»
|
Римського-Корсакова, 22
|
95
|
«Клунок»
|
Нижньосироватська, 62
|
96
|
«Веселка»
|
Замостянська, 32 А
|
97
|
супер- маркет «СІЛЬПО»
|
пр-т М. Лушпи, 4/1, в ТРЦ Лавина
|
98
|
супер- маркет «СІЛЬПО»
|
Харківська, 2/2, ТЦ Мануфактура
|
99
|
«Продуктова хатка»
|
Героїв Крут , 66 Б
|
100
|
«Продуктова хатка»
|
Харківська, 78/1
|
101
|
«Продуктова хатка»
|
пр-т М. Лушпи, 47 А
|
102
|
«Продуктова хатка»
|
Троїцька, 21
|
103
|
Продуктова хатка
|
Охтирська, 27
|
104
|
«Продуктова хатка»
|
Я. Мудрого, 23
|
105
|
«Продуктова хатка»
|
Білопільський шлях, 26
|
106
|
«Продуктова хатка»
|
Карбишева, 19 А
|
107
|
«Продуктова хатка»
|
Г.Кондратьєва,147
|
108
|
«Продуктова хатка»
|
Привокзальна, 11
|
109
|
«Продуктова хатка»
|
Лисенко,12
|
110
|
«Продуктова хатка»
|
вул. Шевченко, 18
|
111
|
«Продуктова хатка»
|
Героїв Крут, 66
|
112
|
«Продуктова хатка»
|
пр-т М. Лушпи,31В
|
113
|
«Продуктова хатка»
|
СКД, 22
|
114
|
«ОКСІ маркет»
|
Петропавлівська, 109
|
115
|
«Дари моря»
|
Кузнєчна, 2а
|
116
|
«Дари моря»
|
пр-т Шевченка, 6
|
117
|
«Дари моря»
|
Харківська, 9
|
118
|
«Ажиотаж»
|
Петропавлівська, 106
|
119
|
«Ажиотаж»
|
Іллінська, 42
|
120
|
«Дари моря»
|
Петропавлівська, 89
|
121
|
«Молочний»
|
Харківська, 12
|
122
|
«Алінка»
|
Паркова, 4\1
|
123
|
«Продукти»
|
Кошія, б/н
|
124
|
«М’ясорубка»
|
Роменська, 77/1
|
125
|
«М’ясорубка»
|
Супруна, 3а
|
126
|
«Наша ряба»
|
Супруна, 14