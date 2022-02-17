Ситуація на Сумщині на 26 лютого 2022 року Сьогодні зранку працює штаб гуманітарної допомоги у Сумах.

Визначені координатори у містах:

Шостка, Глухів, Ромни, Конотоп, Липова Долина, Недригайлів, Охтирка, Суми, Кролевець.

Є приміщення для гуманітарних штабів і визначені телефони гарячої лінії, куди можна звертатися.

Відкритий рахунок обласного координатора Ксенії Гриник, куди поступають кошти для підтримки з різних навіть країн світу.

За день з моменту відкриття картки у нас на рахунках 136 тис. грн.

Сьогодні попав під обстріл дитячий будинок сімейного типу в Охтирці. Жертв немає. Допомога надана на місці. Їх забезпечили всім необхідним.

Потребу також закрили для тероборони в Сумах у забезпеченні наших людей теплим одягом, матрацами, вітродуйками.

Відвезли у лікарню приготовлені обіди. Закупили на 20 тис. джути, бинти для Охтирської ЦРЛ і завтра зранку готові транспортувати на Охтирку.

Дитячі будинки забезпечені їжею завдяки небайдужим підприємцям. По всій території області!

У наслідок ворожих обстрілів міста Суми вибиті 17 вікон у будівлі геріатричного пансіонату, повністю вибиті вікна у приватному будинку, де проживають дві жінки, одна з яких з інвалідністю – лежача. Завтра зранку всі вікна закриємо плівкою. Ввечері не встигли це зробити, бо комендантська година.

Сьогодні 85 сімей прийшли й надали допомогу нам.

Також в штабі було 28 волонтерів!

Дякую усім нам за роботу!

Сумщина - це Україна.

Стоїмо!

Сумська військова адміністрація