Ситуація на Сумщині на 26 лютого 2022 року

Визначені координатори у містах:
Шостка, Глухів, Ромни, Конотоп, Липова Долина, Недригайлів, Охтирка, Суми, Кролевець.
Є приміщення для гуманітарних штабів і визначені телефони гарячої лінії, куди можна звертатися.
Відкритий рахунок обласного координатора Ксенії Гриник, куди поступають кошти для підтримки з різних навіть країн світу.
За день з моменту відкриття картки у нас на рахунках 136 тис. грн.
Сьогодні попав під обстріл дитячий будинок сімейного типу в Охтирці. Жертв немає. Допомога надана на місці. Їх забезпечили всім необхідним.
Потребу також закрили для тероборони в Сумах у забезпеченні наших людей теплим одягом, матрацами, вітродуйками.
Відвезли у лікарню приготовлені обіди. Закупили на 20 тис. джути, бинти для Охтирської ЦРЛ і завтра зранку готові транспортувати на Охтирку.
Дитячі будинки забезпечені їжею завдяки небайдужим підприємцям. По всій території області!
У наслідок ворожих обстрілів міста Суми вибиті 17 вікон у будівлі геріатричного пансіонату, повністю вибиті вікна у приватному будинку, де проживають дві жінки, одна з яких з інвалідністю – лежача. Завтра зранку всі вікна закриємо плівкою. Ввечері не встигли це зробити, бо комендантська година.
Сьогодні 85 сімей прийшли й надали допомогу нам.
Також в штабі було 28 волонтерів!
Дякую усім нам за роботу!
Сумщина - це Україна.
Стоїмо!
Сумська військова адміністрація