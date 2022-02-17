Відучора, після вчорашнього обстрілу садочку у лікарні було двоє тяжких діток.
Одна дівчинка померла, 7 років, інша дитина наразі у тяжкому стані.
Місцева ТЕЦ відновила роботу після бомбардирування, але декілька будинків все ж таки відключено від теплопостачання.
У деяких місцях є зруйновані газогони, втім витік газу припинено.
У місті зараз є вода і електропостачання.
Охтирка отримала гуманітарну допомогу від міст Полтава і Зіньків.
Ситуація із забезпеченням продуктами харчування поступово налагоджується.
Чим нам допомогти?
Молитися)
А ще потрібен бензин.
Наразі Охтирка має велику потребу у пальному для комунальних авто, зокрема, бензин і газ.