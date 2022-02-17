Охтирський міський голова Павло Кузьменко про ситуацію у м. Охтирка станом на сьогодні, 26 лютого Протягом дня відбувалися обстріли. Поранено 55 чоловік, 6 - загиблі.

Відучора, після вчорашнього обстрілу садочку у лікарні було двоє тяжких діток.

Одна дівчинка померла, 7 років, інша дитина наразі у тяжкому стані.

Місцева ТЕЦ відновила роботу після бомбардирування, але декілька будинків все ж таки відключено від теплопостачання.

У деяких місцях є зруйновані газогони, втім витік газу припинено.

У місті зараз є вода і електропостачання.

Охтирка отримала гуманітарну допомогу від міст Полтава і Зіньків.

Ситуація із забезпеченням продуктами харчування поступово налагоджується.

Чим нам допомогти?

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А ще потрібен бензин.

Наразі Охтирка має велику потребу у пальному для комунальних авто, зокрема, бензин і газ.