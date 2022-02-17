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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 23:53207

Голова Шостинської РДА Віктор Губенко про ситуацію в районі станом на сьогодні

На сьогодні, на щастя, жертв немає.

Обстрілів також не було. Відбувалося пересування ворожої техніки у напрямку Кролевця, по трасі Кипті-Бачівськ.
У Глухові і Шостці працюють штаби допомоги, волонтери. Більш потужний напрямок гуманітарної допомоги – це Шостка.
Люди звозять від усіх територіальних громад, що знаходяться по ліву сторону від траси М02 (колишні Ямпільський і Середино-Будський райони) продукти харчування, різні необхідні речі та засоби.

Хліба вистачає, його розвозять по громадам.

Лікарні всім необхідним забезпечені. Комунальні служби працюють.
Наразі є проблеми з перевезенням людей. Наприклад, треба забрати глухівчан із Сум, але передали це питання на область, зранку будемо вирішувати.

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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