Голова Шостинської РДА Віктор Губенко про ситуацію в районі станом на сьогодні

Обстрілів також не було. Відбувалося пересування ворожої техніки у напрямку Кролевця, по трасі Кипті-Бачівськ.
У Глухові і Шостці працюють штаби допомоги, волонтери. Більш потужний напрямок гуманітарної допомоги – це Шостка.
Люди звозять від усіх територіальних громад, що знаходяться по ліву сторону від траси М02 (колишні Ямпільський і Середино-Будський райони) продукти харчування, різні необхідні речі та засоби.
Хліба вистачає, його розвозять по громадам.
Лікарні всім необхідним забезпечені. Комунальні служби працюють.
Наразі є проблеми з перевезенням людей. Наприклад, треба забрати глухівчан із Сум, але передали це питання на область, зранку будемо вирішувати.