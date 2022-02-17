Голова Роменської РДА Денис Ващенко про ситуацію в районі за день Сьогодні обстрілів, на щастя, в районі не було, поранених і вбитих немає.

Життєдіяльність забезпечена повністю в усіх громадах району. Ворог іде транзитом, щоправда, великими колонами, на Київ.

По блок-постах: один стоїть у Коровинцях, два - у Пустовійтівці, один в Бобрику, і ввечері два поставили на виїзді з Ромнів - в селах Коржі та Улаші.

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Маємо інформацію, що на їх Коровинському блок-посту взяли якихось двох людей. У них і багажнику автомобіля були автомати. Я не знаю, хто вони такі. Солдати РФ ніби вивели їх з машини, пустили в поле. Було два постріли. Живі вони чи ні, ніхто не знає.

Зранку колона по краю міста пішла на Прилуки, ми інформацію передали і колону розбомбили.

Наразі в бік Лохвиці із під Ромен виїхала колона більше 100 одиниць. У Лохвиці зараз наші хлопці тримають оборону.