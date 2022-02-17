Шостка працює в обмежених умовах, але налагодили зв'язок з сусідніми громадами (відео) Шостка Сумської області працює в обмежених умовах, сказав у своєму вечірньому відеозверненні 26 лютого міський голова міста Микола Нога.

"Забезпечені мінімальні ЖКГ-послуги, працює система охорони здоров'я, наш військкомат оформлює добровольців", - сказав він.

Вперше в Шостці оголосили повітряну тривогу, бо була офіційно підтверджена загроза. Обстріли не відбулися. "Але потенційно така загроза зберігається. Коли почуєте сирену, треба знаходитися у будинках, не стояти біля вікон, не вмикати світло. Не знаходитися біля стратегічних об'єктів", - сказав Нога.

Шосткинська громада налагодила зв'язок з Кролевецькою, Глухівської та Новгород-Сіверською громадами. "На території останньої зафіксовані ворожі об'єкти, але всі громади чинять опір. Будемо захищати рідну Україну," - додав Микола Нога, пише Суспільне.