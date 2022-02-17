Оперативно про ситуацію в Сумському районі голова РДА Руслан Сіренко

Найспокійніші напрямки - Білопілля і Ворожба, там ситуація цілком контрольована.
Жарко сьогодні в Лебедині... Наші хлопці тримають ворога на околиці міста, є жертви серед військових.
На 22.45 у Кам'яному бій. Наші роблять все, щоб їм у нас не сподобалося.
Сьогодні постраждала і Степанівська громада. Тепличний накрили 5 прильотів, будинки пошкоджені.
Зустрічаються мародерські напади ворогів на магазини і домашні господарства. Зупиняємо їх.
По місту Суми, протягом дня, перебуваю з бійцями і волонтерами у прямому контакті.
Ситуація, в цілому, стабільна.