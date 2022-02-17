Оперативно про ситуацію в Сумському районі голова РДА Руслан Сіренко Станом на сьогодні ворожа техніка продовжує курс на Київ через громади з боку Краснопілля.

Найспокійніші напрямки - Білопілля і Ворожба, там ситуація цілком контрольована.

Жарко сьогодні в Лебедині... Наші хлопці тримають ворога на околиці міста, є жертви серед військових.

На 22.45 у Кам'яному бій. Наші роблять все, щоб їм у нас не сподобалося.

Сьогодні постраждала і Степанівська громада. Тепличний накрили 5 прильотів, будинки пошкоджені.

Зустрічаються мародерські напади ворогів на магазини і домашні господарства. Зупиняємо їх.

По місту Суми, протягом дня, перебуваю з бійцями і волонтерами у прямому контакті.

Ситуація, в цілому, стабільна.