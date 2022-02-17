Оперативно від Сумського міського голови Олександра Лисенка Мер Сум Олександр Лисенко розповів про ситуацію в місті.

По артобстрілам.

У Сумах їх було спочатку два, а потім ще два. Веретинівка − один загиблий, цивільний.

Потрапило в приватні будинки біля коледжу СНАУ. Два будинки згоріли. Працювали служби ДСНС. Пожежу загасили.

Тероборона працює. Більше інформації не надаю, нас читає ворог.

Щодо забезпечення міста, можу сказати, що вирішили питання із забезпеченням хлібом, збільшили запаси муки, паливо-мастильних матеріалів, з підприємствами домовились.

Збільшили кількість магазинів, які працюватимуть.

Список аптек розміщений на сайті Сумської міськради. Лікарні всі працюють в штатному режимі.

Є проблема медикам добратися до міста, бо місто в ворожих зовнішніх блок-постах. Вони медиків пропускають. Але ж транспорт не ходить.

Організовуємо волонтерів відзавтра.