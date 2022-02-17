Як завтра буде працювати комунальний транспорт у Сумах?

У неділю, 27 ЛЮТОГО у Сумах перевезення пасажирів здійснюватимуть
- 10 тролейбусів (#5, #7, #10 А, #15, #15 А - у відповідності до схем маршрутів; #1 - за частково зміненою схемою Білопільський шлях - ДЕПО - Білопільський шлях)
- 7 автобусів (#57 А, #58 А, #59, #59 А, #64, #67).
Комунальний транспорт курсуватиме з 8:00 до 19:00 (* час роботи може бути змінений у разі загострення ситуації по місту)
Окремо, на розпорядження міського голови, КП СМР "Електроавтотранс"
організовує СПЕЦРЕЙСИ для працівників хлібзаводу: люди будуть довезенні на виробництво, що дозволить їм безперебійно виготовляти хлібобулочну продукцію з подальшою доставкою її на полиці продовольчих крамниць.