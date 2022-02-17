Як завтра буде працювати комунальний транспорт у Сумах?

Окремо, на розпорядження міського голови,організовує СПЕЦРЕЙСИ для працівників хлібзаводу: люди будуть довезенні на виробництво, що дозволить їм безперебійно виготовляти хлібобулочну продукцію з подальшою доставкою її на полиці продовольчих крамниць.