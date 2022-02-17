Журналісти з Данії зазнали поранень під час обстрілів Охтирки

Про це повідомило видання Ekstra Bladet, пише "Європейська правда".
Журналіст Стефан Вайкерт і фотограф Еміль Фільтенборг Міккельсен перебували у районі Охтирки, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл.
Вони обоє були у бронежилетах, однак зазнали поранень. Обох доставили в лікарню в цьому районі, їхньому життю загрози немає.
Вайкерт і Міккельсен вже два роки постійно живуть в Україні. Обоє досвідчені журналісти і пройшли необхідне навчання з техніки безпеки в Данії.
"Ми щасливі, що живі. Ми добре обізнані з обставинами і сподіваємося, що скоро зможемо повернутися додому", - прокоментував Вайкерт поранення.
МЗС Данії та зовнішня охоронна компанія працюють на їхньою евакуацією.
"Наше першочергове завдання - доставити Еміля та Стефана у безпечне місце, а потім евакуювати, а доти у нас немає подальших коментарів", - зазначив головний редактор Ekstra Bladet Кнуд Брікс.