Журналісти з Данії зазнали поранень під час обстрілів Охтирки Журналіст та фоторгаф, які працювали для данського видання Ekstra Bladet, отримали поранення під час обстрілу їхнього автомобіля в районі Охтирки на Сумщині.

Про це повідомило видання Ekstra Bladet, пише "Європейська правда".

Журналіст Стефан Вайкерт і фотограф Еміль Фільтенборг Міккельсен перебували у районі Охтирки, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл.

Вони обоє були у бронежилетах, однак зазнали поранень. Обох доставили в лікарню в цьому районі, їхньому життю загрози немає.

Вайкерт і Міккельсен вже два роки постійно живуть в Україні. Обоє досвідчені журналісти і пройшли необхідне навчання з техніки безпеки в Данії.

"Ми щасливі, що живі. Ми добре обізнані з обставинами і сподіваємося, що скоро зможемо повернутися додому", - прокоментував Вайкерт поранення.

МЗС Данії та зовнішня охоронна компанія працюють на їхньою евакуацією.

"Наше першочергове завдання - доставити Еміля та Стефана у безпечне місце, а потім евакуювати, а доти у нас немає подальших коментарів", - зазначив головний редактор Ekstra Bladet Кнуд Брікс.