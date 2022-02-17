Обстріл в Сумах: куди влучили Обстріл в Сумах. На Веретенівці попали в приватний будинок, на Баранівці – в район мосту. Про це на своїй сторінці в ФБ повідомив міський голова Олександр Лисенко.

“UPD: ДСНС уже працює! Залишаємося в об‘єктах укриття!”, – написав він. Інформація щодо влучення в ПК Сумського НВО не підтвердилася.