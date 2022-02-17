Микола Нога: “В цей надзвичайно важкий час кожне місто повинно стати непідступною фортецею”

Російська агресія в самому розпалі! Скориставшись неочікуваністю, московитам вдалось потіснити наші війська на окремих напрямках, на незначну відстань. Більшість українців і сьогодні, на третій день війни, не може повірити в реальність подій. Одна справа, коли лунали загрози з боку Путінської верхівки і його особисто. Друга справа коли по нашій території стали стріляти, їздити ворожі колони танків і інша бронетехніка!

Ворог методично використовує механізми гібридної війни. Він створює враження, що переможно просувається нашою територією. Агресор підступний і кривавий, ховає свій вовчий оскал за маскою спокійного обличчя. Більшість населення в багатьох містах України і сьогодні не стріляє по агресору! Не будує блокпости і опорні пункти спротиву ворогу!

Вчора чергова колона бронетехніки московитів прокурсувала по трасі Глухів-Дубовичі-Кролевець. Випльовуючи зі свого поганого жерла вогонь і кулі, вона розбила декілька автомобілів, знову загинули мирні жителі України! Підступно повернулась назад, ближче до кордонів Росії! Невдалими виявились вчора спроби агресора навести понтонну переправу через Десну! Агресор видихається. Він несамовито скрегоче зубами. В ярості кидає свої броньовані колони з одного міста до іншого…

Українці не піддаються паніці, він біснується і з кожним днем видихається. Рідна Україно! Піднімаємось з колін! Беремо в руки «коктейлі Молотова» і в наступ!Українці мужньо вистояли перші дні того біснуватого наступу. Ворог зробив все, що він міг, його бойовий ресурс закінчується. Надутий король виявився голим! Не розумію, чому це не бачать наші друзі?

Дорога Європо і Америка! Путін в якості основного аргументу проти України висуває наші дружні відносини з вами. А ви чекаєте коли ми самостійно повибиваємо йому зуби! Всім, хто залишиться в стороні від цих подій, через недовгий час, буде невимовно соромно… Особливо прикро буде тим, хто живе в Україні та за іі межами!

В цей надзвичайно важкий час кожне місто повинно стати непідступною фортецею. Не пропускати колони ворога! Не спостерігати за ситуацією, а бити ворога! Бити в кожному місті, в кожному куточку України!Перемога буде за нами. Ворог розраховує що ми проспимо цей короткий час в житті нашої України і він захопить територію так же швидко та легко, як захопив Крим і Донбас у 2014 році.