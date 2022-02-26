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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:39600

ЗСУ знищили понад 3000 російських окупантів та понад сотню танків — Міноборони

Станом на ранок 26 лютого Збройні сили України вбили понад 3000 російських окупантів та понад 200 взяли в полон. Також українські воїни знищили понад 100 російських танків та два винищувачі Су-30СМ.

Понад 55 годин опору. Наші захисники і захисниці повністю зруйнували плани ворога.
Станом на сьогоднішній ранок кількість знищених російських окупантів перевищила 3000 осіб.
Понад 200 інтервентів потрапили у полон. Кількість полонених збільшується. Вони не очікували такої відсічі і здаються самі.
Знищено сотні одиниць бронетехніки, зокрема - понад сто російських танків. Учора стінгерами було збито 7 гелікоптерів.
Ворог намагається змінити тактику. Російські війська обстрілюють житлові квартали, лікарні, навчальні заклади.
Оскільки швидкий наступ великими колонами захлинувся, почали активніше застосовувати ДРГ і десант. Наша армія і тероборона ефективно їх знешкоджують. Але силам оборони потрібна допомога, щоб діяти на випередження.
Звертаюся до усіх.
У Києві, Харкові, інших містах діють коригувальники, які можуть навести вогонь на ваші домівки чи прокласти дорогу російським військам. Вони є очима ворога.
Якщо ви бачите підозрілих осіб, які встановлюють маяки, наносять мітки, чи не можуть чітко пояснити мету свого перебування у певному місці, затримуйте їх самостійно або інформуйте тероборону. Затримані можуть стати джерелом корисної інформації.
Окремо звертаюся до тих, хто свідомо співпрацює з російськими окупантами або може бути введений ними в оману обіцянками «підзаробити».
За дві доби російські нелюди вбили майже двісті мирних громадян, з них – трьох дітей. Ще 33 дитини поранені.
За таких обставин вас просто можуть не схотіти або не встигнути затримати живими. Відмовтеся від злочинних намірів, поки не пізно.
Особливе прохання для мешканців українських сіл і невеликих містечок, а також усіх, хто матиме відповідну нагоду.
Якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час бути йти колона з паливом. Затримайте або спаліть її. Російські танки просто зупиняться, наші війська їх захоплять і використають проти ворога.
Україна все одно переможе!
Слава Україні! Слава Армії України!
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