"Росія тримає у полоні 18 співробітників митниці" — начальник Сумської митниці

Однак, має відомості, що вони знаходились в населеному пункті Кокіно (село Кокіно, Вигонічський район Брянської області).
Росія тримає у полоні 18 співробітників митниці (митний пропуск "Бачівськ"). "Разом з тим лунали різні цифри про затриманих — до 90 осіб, бо затримали і працівників інших служб (Державний контроль у сфері карантину рослин, ветеринарної медицини), продавчинь, водіїв машин" — повідомив Юрія Азаров.
За інформацією полонених митників, яким вдалося додзвонитись до дому мобільним телефоном, росіяни, які їх утримують, сказали, що 26 лютого об 11:00 їх повинні були везти додому, але полонені митники не повірили цій інформації.