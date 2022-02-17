"Росія тримає у полоні 18 співробітників митниці" — начальник Сумської митниці Юрій Азаров, начальник Сумської митниці 26 лютого повідомив Суспільному, що не володіє інформацією щодо переміщення окупаційних військ.

Однак, має відомості, що вони знаходились в населеному пункті Кокіно (село Кокіно, Вигонічський район Брянської області).

Росія тримає у полоні 18 співробітників митниці (митний пропуск "Бачівськ"). "Разом з тим лунали різні цифри про затриманих — до 90 осіб, бо затримали і працівників інших служб (Державний контроль у сфері карантину рослин, ветеринарної медицини), продавчинь, водіїв машин" — повідомив Юрія Азаров.

За інформацією полонених митників, яким вдалося додзвонитись до дому мобільним телефоном, росіяни, які їх утримують, сказали, що 26 лютого об 11:00 їх повинні були везти додому, але полонені митники не повірили цій інформації.