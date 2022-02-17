Соляра скінчилася: під Сумами зустріли росіян, що "заблукали"

Про це свідчать численні відео, які роблять мешканці різних міст України. За даними військових, окупанти здебільшого відірвані від командування, не орієнтуються на місцевості та не можуть ефективно діяти, пише 24 канал.
Виключенням є лише великі наступальні групи загарбників, які поки що становлять чималу небезпеку для цивільної інфраструктури, мирних жителів та бійців ЗСУ.
Треба пояснювати окупантам, що їм тут не раді
Попереду на них чекає або полон або смерть. А українця, який їх демотивує, ми після нашої перемоги знайдемо та нагородимо! Українці, Говоріть з російськими окупантами! Пояснюйте, що їм тут не раді. Вони повинні складати зброю і їхати назад до себе, доки їх не поклали наші ЗСУ та ТРО,
– підкреслив Геращенко.
Дивіться відео діалогу українця з окупантами під Сумами: