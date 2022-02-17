В Охтирці окупанти знову влучили в житловий масив Кілька хвилин тому на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Охтирки Павло Кузьменко повідомив, про те, що снаряди знову влучили в житловий массив на Дачному.

«Я розумію, що Охтирку не пробачать, але Охтирка не здасться!», - сказав він.