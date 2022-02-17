Інформація від Нацполіції України про фейкові дзвінки від українських військових
Відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким та рідним з недостовірною інформацією про їх стан та місце перебування.
Прохання проінформувати близьких та рідних щодо дій в таких ситуаціях.
Інформація наразі перевіряється на достовірність. Але якщо такі дзвінки дійсно будуть, то задавайте питання на яке знаєте лише ви двоє відповідь, наприклад:
- Назва дитячого садочку в який ходив
- Номер школи в якій навчався
- День народження матерів.