Комунальний транспорт у Сумах зійшов з ліній через загострення ситуації

Такі дії вимушені, бо ми не маємо права наражати на небезпеку ані працівників підприємства (* водії та кондуктори), що працюють в лінії, ані пасажирів.

Щойно ситуація врегулюється, транспорт відновить свою роботу.

Про час буде повідомлено додатково - слідкуйте за оновленням стрічки новин, повідомляє КП Електроавтотранс.