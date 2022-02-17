Комунальний транспорт у Сумах зійшов з ліній через загострення ситуації
У зв'язку із загостренням ситуації у різних районах Сум (стрілянина, пожежі тощо), станом на 12:00 ВЕСЬ комунальний транспорт ЗДІЙСНЮЄ ЗАЇЗД У ДЕПО.
Такі дії вимушені, бо ми не маємо права наражати на небезпеку ані працівників підприємства (* водії та кондуктори), що працюють в лінії, ані пасажирів.
Щойно ситуація врегулюється, транспорт відновить свою роботу.
Про час буде повідомлено додатково - слідкуйте за оновленням стрічки новин, повідомляє КП Електроавтотранс.