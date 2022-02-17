"Бачите, що все — в крові" — очевидець обстрілу дитсадочка в Охтирці на Сумщині

Одна з місцевих жительок втратила чоловіка. Він чекав на неї біля укриття. Розповідає, що вона затримувалася, а чоловік чекав її біля укриття і не хотів заходити без неї. Коли вона прибігла, він вже був смертельно поранений — у ноги, у нирку, пише Суспільне.
Ще один мешканець розповідає, що вибух пролував, як тільки він зайшов до укриття : "Я поки жінку спустив — відразу вибухи. Тут страшне що робилося. Ви бачите, що все — в крові. А це ж дитячий садок. По чому стріляли? По воєнних об'єктах? Де вони?"
Коли він вийшов з укриття, — побачив тяжкопоранених чоловіка і жінку.
Ще один мешканець говорить, що працює неподалік і зазвичай ставить свою машину поруч із садочком.
Він показує, як постраждали автівки.
Ще один мешканець розповідає, що снаряд зачепив покрівлю і вдарив перед входом до садочка: таких вибоїн поруч з фасадом будівлі — три. Каже, що вибите скло у будинку.