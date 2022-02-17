Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 21:59530

Сумська хокеїстка вийшла на протест в Барселоні проти війни в Україні

Вихованка сумського хокею на траві Яна Ворушило взяла участь в акції проти війни в Україні.

Фото з акції вона виклала у фейсбуці. Зараз вона мешкає в іспанській Барселоні.

Спорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині запроваджується комендантська година
Вчера 21:25
Радбез ООН щодо вторгнення Росії до України (НАЖИВО)
Сегодня 00:15
Президент України: російські війська цієї ночі планують штурмувати Київ (відео)
Сегодня 00:04
"Бачите, що все — в крові" — очевидець обстрілу дитсадочка в Охтирці на Сумщині
Вчера 23:43
Мешканців Сумщини евакуювали з Ніжина
Вчера 22:44
Як дізнатися про можливий артобстріл сумчанам?
Вчера 22:12
Сумська хокеїстка вийшла на протест в Барселоні проти війни в Україні
Вчера 21:59
Фейкові повідомлення про те, що плануються відключення світла в Києві та інших регіонах України – пропаганда ворога!
Вчера 21:49
Російські окупанти зупинилися під Конотопом, зазнавши тяжких втрат, у них проблеми з паливом і постачанням — Сухопутні війська
Вчера 21:39
Мер Охтирки розповів про постраждалих та загиблих під час обстрілу (відео)
Вчера 21:19
Голова Шосткинської РДА Віктор Губенко оперативно про ситуацію в районі:
Вчера 21:15
Під час боїв на Харківщині героїчно загинув перший командир 16ОМПБ з Глухова
Вчера 21:04
view counter

Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Велика прогулянка (Олег Зборовський, 2022)
Велика прогулянка (Олег Зборовський, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.35; 20.10
Дог (Рід Каролін, Ченнінг Татум, 2022)
Дог (Рід Каролін, Ченнінг Татум, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.15
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.55
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.30
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Uncharted: Незвідане (Колін Треворроу, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.05
Дафніс і Хлоя (прем'єра)
Дафніс і Хлоя (прем'єра)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Киця в чобітках
Киця в чобітках
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
11.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.