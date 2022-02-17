На Сумщині запроваджується комендантська година Від сьогодні, 25 лютого, на Сумщині запроваджується комендантська година з 22.00 до 7.00.

Про це йдеться урозпорядженні голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

"Відповідно до статей 4, 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про створення військових адміністрацій», Порядку здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 573 «Питання запровадження та здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану» (далі – Порядок), з метою забезпечення дій Конституції та законів України, забезпечення разом з військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян:

1. Запровадити з 25 лютого 2022 року з 22:00 до 07:00 комендантську годину шляхом заборони перебування громадян у встановлений період доби на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також руху транспортних засобів.

2. Виконання функцій коменданта покладаю на Головне управління Національної поліції в Сумській області та Сумський зональний відділ військової служби правопорядку Збройних Сил України.

3. Органи, зазначені в пункті 8 Порядку, продовжують виконання своїх завдань, відповідно до призначення та специфіки діяльності.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою", - йдеться в документі.