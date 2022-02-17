Мер Охтирки розповів про постраждалих та загиблих під час обстрілу (відео) Він повідомив про 5 загиблих та 18 поранених, які потрапили під обстріл, коли вони вийшли «подихати» з укриття у дитсадку.

Серед 18 тяжко поранених двоє дітей. Він тільки-но повернувся з операційної. Він попросив охтирчан сидіти в укриттях під час можливих артобстрілів, а також сказав про можливий обстріл завтра вранці о 5.00.