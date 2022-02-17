Голова Шосткинської РДА Віктор Губенко оперативно про ситуацію в районі:

Шостка: начебто добудували понтонний міст під Пироговкою, але переправлятися не стали, повернулися назад і ніби направилися в бік Чернігова.
Глухів: стоїть ворожа техніка на трасі Кіпті - Бачівськ. Колона броньованої техніки курсує по трасі і хаотично стріляє у місцях, де можуть бути люди. Щоб люди не висовувались, не рахували, не знімали.
Сьогодні, як я уже говорив, сьогодні вперше почалися обстріли цивільної техніки, на ділянці траси Кіпті − Бачівськ убито нашого таксиста з Глухова. Розстріляли його транспорт.
Діти, які були на змаганнях у Сумах, з клубу «Патріот», уже повернулись додому.
Крім того, у Ніжині є жителі м. Шостка і за ними відправили 4 автобуси, вже погрузилися, виїжджають в Шостку.