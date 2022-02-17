Під час боїв на Харківщині героїчно загинув перший командир 16ОМПБ з Глухова Під час боїв за оборону Харківщині героїчно загинув перший командиром 16ОМПБ в Глухові Олег Громадський.

Саме він в 2016 році піклувався про хлопців, які повернулися з Авдіївки. Тоді вперше за багато років запрацювала глухівська частина, пише 7 днів. Глухів.

Саме від нього багато хто дізнався, що гучні вибухи о 5 ранку 24 лютого - це початок війни, а не навчання. Про це він написав у Фб, ще коли офіційних повідомлень не було. А вже менше як за добу його не стало...

Про момент загибелі розповів його побратим Іван Діденко

"Друзі. Рідним вже сказали тому можу вже писати. Прощавай, Друже. Вчора виїжджали пізно увечері з позицій з Олег Громадський на його джипі. Як раз поруч відпрацювали гради по ЗСУ та нам. Ми проїхали скрізь підбиту техніку. Осколками були пробиті колеса. Поруч почалися детонувати нерозирвані ракети. Я стрибнув направо, з пасажирського сидіння, як потім зрозумів, що влучно. А Олег стрибнув наліво з водійського. Як потім з'ясувалося, що невлучно. Поряд було декілька вибухів. Я вижив, а він ні. Прощавай, Олег! Ти ЛЮДИНА!

Мої співчуття родинам та близьким. Війна. Хай горять у пеклі окупанти з колаборантами".