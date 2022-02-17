Оперативна інформація по Сумському району від голови Сумської РДА Руслана Сіренка Ситуація більш-менш контрольвана. Ворожа техніка у великій кількості пересувається в напрямку Києва.

Громади живуть і працюють у штатному режимі. Магазини працюють.

Формуються загони тероборони із числа добровольців в громадах району.

Ситуація в громадах контрольована. Голови постійно на зв'язку.

Блокпости РФ:

-у Штепівці на Київській трасі.

- Краснопілля - на дамбі (людей не впускають і не випускають).

- Лебедин тихо. У с.Ворожба в напрямку Лебедин стоять танки на полі, дуже багато, гради перемістилися на територію колишнього училища.

У с. Ворожба по дорозі на Лебедин їх БТР.

Напрямок Велика Чернеччина - Суми: біля кладовища в Липняку блокпост - 3 танки і 2 БТР.

- Ворожба: все під контролем.

Особисто сьогодні долучився до підтримки бійців ТРО на Гамалія. Завезли продукти першої необхідності (цукор, вода, печиво, чай, цигарки), повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький в телеграмі.