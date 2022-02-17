Оперативна інформація по Сумському району від голови Сумської РДА Руслана Сіренка

Громади живуть і працюють у штатному режимі. Магазини працюють.
Формуються загони тероборони із числа добровольців в громадах району.
Ситуація в громадах контрольована. Голови постійно на зв'язку.
Блокпости РФ:
-у Штепівці на Київській трасі.
- Краснопілля - на дамбі (людей не впускають і не випускають).
- Лебедин тихо. У с.Ворожба в напрямку Лебедин стоять танки на полі, дуже багато, гради перемістилися на територію колишнього училища.
У с. Ворожба по дорозі на Лебедин їх БТР.
Напрямок Велика Чернеччина - Суми: біля кладовища в Липняку блокпост - 3 танки і 2 БТР.
- Ворожба: все під контролем.
Особисто сьогодні долучився до підтримки бійців ТРО на Гамалія. Завезли продукти першої необхідності (цукор, вода, печиво, чай, цигарки), повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький в телеграмі.