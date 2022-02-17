"Працюємо в обмежених умовах, другу добу — в оточенні" — Шосткинський міський голова Микола Нога Шосткинська громада, що на Сумщині, другу добу в оточенні. "Працюємо в обмежених умовах", — повідомив міський голова Микола Нога у своєму відеозверненні.

"Другу добу ми працюємо в оточенні. Ми забезпечуємо мінімальний обсяг комунальних послуг на нашій території. Відключені ліфти для безпеки населення. Відсьогодні відключено вуличне освітлення", — сказав він.

Також звернувся до місцевих мешканців: "Звертаюся до громадян, до жителів нашої громади – забезпечувати світломаскувальні заходи, не включати світло в квартирах, або обмежити це".

За його словами, місто достатньо забезпечене продуктами харчування. Виникають складнощі з хлібом, але його достатньо.

"Продовжує працювати система охорони здоров’я в напружених умовах. У нас лікуються чотири військових. Одному з них наразі роблять операцію, і якщо у когось буде бажання здати кров, – то така можливість є", — говорить Нога.

Багато людей добровільно йде записуватися у військкомат для служби у батальйоні територіальної оборони, зазначає мер Шостки.

"Я не можу назвати навіть цифри тому, що вони надзвичайно великі. Ми не встигли навіть оформити за день", — розповів він.

Також додає: "Хлопці стоять на блок-постах в надзвичайно складних умовах. Ми за минулу ніч переформатували блок-пости. Вони були в одному місці, а стали — в іншому. Створити нормальні умови надзвичайно складно, але бійці тримають оборону", — каже він.

Прикро, але наші бійці, бійці української армії, покинули сьогодні Ніжин – ворог пішов далі до Києва. Боротьба триває. Надзвичайно жорстока. Цілу ніч літали дрони над нашими казенними заводами, над містом, пише Суспільне.