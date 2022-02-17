На Сумщині ЗСУ зруйнували міст через Ворсклу, щоб завадити пересуванню російських військ Зруйновано міст у Климентовому на Сумщині. Міст знищили військові ЗСУ, щоб завадити пересуванню російських військ. Про це 25 лютого повідомили у військовій адміністрації Сумщини.

Це переправа через Ворсклу між містами Охтирка та Тростянець. Протягом дня в цих містах ішли бої. Міст був повністю реконструйований у 2020 році, пише Суспільне.