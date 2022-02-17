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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:49388

Можуть прийняти до 150 поранених. Сумська обласна лікарня об'єднала два корпуси

Сумська обласна лікарня об'єднала два своїх корпуси на вулиці Ковпака та Привокзальній. За словами Володимира Гороха, зробили так, аби працювати в умовах воєнного стану було зручніше.

Хворих, які можуть лікуватись амбулаторно, виписали, а тих, хто потребує лікування у закладі, перевезли у відділення на вул. Привокзальна, аби лікарі працювали на одній території, пише Суспільне.

На базі лікарні зможуть прийняти 100-150 поранених, сказав головний лікар. Це залежатиме від травм і від того, наскільки вистачить медикаментів. Записи ліків мають. Наразі лікарі чергують цілодобово. Всі 12 бригад, які необхідні для роботи лікарні — є і працюють. Фахівці переведені у режим роботи воєнного стану, тож частина з них чергуватимуть і житимуть у лікарні.

Наразі у лікарні — троє поранених. Одного військового 24 лютого привезли з Глухова з осколковим пораненням грудної клітини і коліна. Стан важкий, але керований. Наразі він — в реанімації. Також з 24 лютого у лікарні — двоє військових з Сум: один з контузією у нейрохірургії, інший — з осколковим пораненням правої руки. Прооперований, стан важкий, ближче до середнього.

 
Общество
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