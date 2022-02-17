Хворих, які можуть лікуватись амбулаторно, виписали, а тих, хто потребує лікування у закладі, перевезли у відділення на вул. Привокзальна, аби лікарі працювали на одній території, пише Суспільне.

На базі лікарні зможуть прийняти 100-150 поранених, сказав головний лікар. Це залежатиме від травм і від того, наскільки вистачить медикаментів. Записи ліків мають. Наразі лікарі чергують цілодобово. Всі 12 бригад, які необхідні для роботи лікарні — є і працюють. Фахівці переведені у режим роботи воєнного стану, тож частина з них чергуватимуть і житимуть у лікарні.

Наразі у лікарні — троє поранених. Одного військового 24 лютого привезли з Глухова з осколковим пораненням грудної клітини і коліна. Стан важкий, але керований. Наразі він — в реанімації. Також з 24 лютого у лікарні — двоє військових з Сум: один з контузією у нейрохірургії, інший — з осколковим пораненням правої руки. Прооперований, стан важкий, ближче до середнього.