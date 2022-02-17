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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:593192

Останні новини з Шосткинщини: є загиблі та поранені серед цивільних

Повідомляє Голова Шосткинської РДА Віктор Губенко.
 
Ворожа колона БТР йшла на Кролевець. Дійшла до Дубовичів. Дорогою розстрілювали все. Є поранені й убиті серед цивільних. 
Після проїзду колони залишилась розстріляна Шкода з трупом (таксист).
Поранений оперується в Глухівській лікарні
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
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Велика прогулянка (Олег Зборовський, 2022)
Велика прогулянка (Олег Зборовський, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
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Дог (Рід Каролін, Ченнінг Татум, 2022)
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Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
Пригоди на місяці (Алі Самаді Ахаді, 2021)
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10.55
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
Вийду за тебе (Кет Койро, 2021)
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12.30
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18.05
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Мартин Боруля
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
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10.00-17.00; щоденно, окрім п'ятниці

Фото

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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