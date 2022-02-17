Агресор обстріляв 2 іноземні судна біля порту Південний За інформацією Посту регулювання руху суден «Південний» та служби капітана порту Південної філії ДП «АМПУ», о 12:55 на якірній стоянці №358 сталося влучення ракети в кормову частину т/х «NAMURA QUEEN».

Судно під прапором Панами прямувало до порту Південний під завантаження зерна. Наразі відомо про виведення з ладу частини обладнання. На судні пожежа, викликано пожежний буксир. Буксир «P&O STAR» висунувся на допомогу. Ситуація контрольована.

Також за інформацією Головнокомандувача Збройних сил України за 12 миль від порту Південний корабель Російської Федерації підбив бункеровщик «MILLENNIUM SPIRIT» (під прапором Румунії). Наразі зв‘язку з судном немає, обставини з’ясовуються.

Міністерство інфраструктури