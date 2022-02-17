Агресор обстріляв 2 іноземні судна біля порту Південний

Судно під прапором Панами прямувало до порту Південний під завантаження зерна. Наразі відомо про виведення з ладу частини обладнання. На судні пожежа, викликано пожежний буксир. Буксир «P&O STAR» висунувся на допомогу. Ситуація контрольована.
Також за інформацією Головнокомандувача Збройних сил України за 12 миль від порту Південний корабель Російської Федерації підбив бункеровщик «MILLENNIUM SPIRIT» (під прапором Румунії). Наразі зв‘язку з судном немає, обставини з’ясовуються.
Міністерство інфраструктури