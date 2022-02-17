В Охтирці 5 загиблих від ударів російських «градів» (оновлено) Про поранених та загиблих повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

«3 загиблих на місці, 2 в лікарні, 17 поранених, 2 тяжко поранених дітей.

Обстріли градів!», - написав він.

Нагадаємо: сьогодні відбулося вже кілька обстрілів Охтирки, окупанти потрапили в дитсадок, де знаходилося бомбосховище.

За попередньою інформацією після обстрілу Охтирки доставлено 8 постраждалих осіб, з них двоє — діти. Загинула одна особа. У одного з дітей 10 років проникаюче поранення грудної клітини, операція триває, другу дитину також оперують. Загинув сторож садочку.

За інформацією Сумської військової адміністрації