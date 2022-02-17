Медикаменти та їжа - волонтери Сум допомагають українським бійцям Волонтери "СББ - Тил" збирають допомогу для українських бійців. Приймають, сортують та пакують речі у приміщенні колишнього Клубу юного техніка.

"Вчора відходили від шоку. Машини стояли. Сьогодні багато людей несуть речі, продукти. Все, хто що може", - каже волонтерка Тетяна Савєльєва.

На столах у волонтерів - ліки, перев'язувальні матеріали, трохи харчів: сьогодні вже було кілька відправок - близько 12-ї частина волонтерів повезли зібрані речі сумським бійцям до Кадетського корпусу, пише Суспільне Суми.

"Бійці наші сумські потребують всього, бо в район їдуть люди з тероборони, приходять з рюкзачками голі-босі. Як в чотирнадцятому. Так що потребуємо всього: теплі речі, взуття", - додає жінка.

Поруч з пакунками - нарізані стрічки, біля вікна - розтягнута маскувальна сітка - також для бійців. Тетяна Савєльєва говорить: дуже потрібні матеріали, щоб шити такі сітки: стрічки коричневих, сірих кольорів. Їх вирізають зі старих речей, тканин. За словами жінки, сітки волонтери плетуть на весну.