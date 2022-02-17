Відсьогодні у школярів канікули на два тижні Про це сьогодні з посиланням на Міністерство освіти та науки півідомили у Сумській міській раді.

Сумська міська рада повідомила, що з 25 лютого на два тижні усі заклади освіти йдуть на весняні канікули. Жодних дистанційних занять не буде.