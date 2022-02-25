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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:082913

Найбільш небезпечна ситуація – на північному заході від Києва; на Чернігівщині, Сумщині й біля Харкова наступ противника зупинено – Олексій Арестович

Найбільша небезпека зараз спостерігається на північному заході від Києва, в напрямку Димер – Іванків, де тривають бої біля населених пунктів Гостомель, Ворзель, Буча.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович на брифінгу в Офісі Глави держави.

«Пробують наступати російські війська, але там наші механізовані частини виставили надійний заслін. Знищено декілька вертольотів противника і щонайменше одну колону бойової техніки», – розповів він.

Олексій Арестович зазначив, що Київ готується до оборони, тож закликав киян записуватися до ТрО.

На Чернігівському напрямку, за його словами, українські війська зупинили наступ противника. Зараз активні бойові дії там не ведуться. Ворог накопичує резерви.

«У Сумській області противник також перегруповується та готується до спроби подальшого наступу, але там надійно тримають оборону Збройні Сили. За ці напрямки можемо хвилюватися вже менше», – сказав радник керівника Офісу Президента.

Біля Харкова українські захисники зранку зупинили ще одну спробу наступу. Місто під контролем України.

У зоні проведення ООС ворог майже не наступає, там відбуваються артилерійські дуелі та працюють ДРГ.

«У Мелітополі ситуація неоднозначна. На околицях міста є російські війська, які прийшли з Криму. Але іншу частину утримують українські військові, які тримають оборону і не дають просуватися далі в бік Маріуполя», – розповів Олексій Арестович.

Біля Херсона, за його словами, російські війська намагаються перейти річку Дніпро після того, як був знищений Антонівський міст. Українські сили тримають оборону, ситуація керована.

Також Олексій Арестович зазначив, що зранку було декілька повітряних ударів, зокрема по Києву.

«Наші сили ППО збили дві крилаті ракети й один літак типу Су-27. Льотчик потрапив у полон, зараз його допитують», – повідомив він.

Також було завдано авіаударів по місту Рівному, по аеродрому Білої Церкви і по Василькову на Київщині. Кількість ударів зменшується, що вказує на те, що запаси ракет у противника закінчуються, зауважив радник керівника Офісу Президента.

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