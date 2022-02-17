Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах.

Можна сфотографувати точки та вони потраплять до єдиної бази на Google Maps. @ukraine_avanger_bot у телеграмі.