У Конотопі з’явилися банди мародерів, - мер Семеніхін (відео) Мер Конотопа Артем Семеніхін вийшов у прямий ефір у Фейсбуці.

За його словами. відсутня електроенергія в районі Загребелля, працюють аварійні бригади. На окремих вулицях немає інтернету, його теж відновлюють.

Конотопський хлібзавод працює. Найближча партія хліба, яка буде випечена, з’явиться десь о 14.00.

Комунальні служби працюють, в тому числі й над відновленням пошкоджених будинків.

Тепло- та водопостачання працюють безперебійно.

Міський голова Артем Семеніхін закликав усіх, хто може тримати зброю, брати її й ставати до лав тероборони. Також він передав господарське управління містом своїй заступниці Людмилі Ігнатенко. А сам став до лав тероборони.