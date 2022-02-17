Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10:00 25.02.2022 від Центру оборонних стратегій Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації. Українські захисники дають їм відсіч.

На Донецькому напрямку противник успіху не має, мети виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей на досяг. Не припиняє обстріли підрозділів об’єднаних сил.

Управління та наведення авіації здійснюється літаками типу А-50 з території Мінської області у повітряному просторі Білорусі і ТОТ АР Крим. З метою залякування населення України ворог все частіше вибирає для ураження об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Угруповання Повітряних Сил здійснює відбиття повітряних ударів противника. Продовжує ведення систематичних бойових дій. Веде постійну повітряну розвідку.

На Сіверщині підрозділи 1 отбр по річці БІЛОУС зупинили противника. Ворог, отримавши гідну відсіч оборонців Чернігова, намагається обійти місто та здійснити наступ на столицю напрямками Козелець-Бровари та Конотоп-Ніжин-Київ.

Через ушкодження злітної смуги аеродрому Гостомель, противник вирішив висуватись своїм ходом з території Білорусі в напрямку Гомель-Чернігів-Київ.

На півдні російська армія продовжує здійснювати свої загарбницькі плани з метою утримання дамби Північнокримського каналу для забезпечення водою тимчасово окупованого півострова Крим. Бій за МЕЛІТОПОЛЬ.

На Слобожанщині в районах ХАРКОВА та ВАЛУЙКІВ підрозділи зі складу сил оборони продовжують ведення оборонних боїв, зупинили противника та закріпились по визначеному рубежу.

Генеральний штаб ЗСУ